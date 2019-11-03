Школьницы разгромили кладбище под Курском

Полиция задержала в Курской области троих школьниц, выложивших в социальные сети видео, на котором они ломают надгробия на кладбище в городе Щигры.

На упомянутой записи три девочки 13,14 и 15 лет пинали надгробия ногами, пытаясь их повалить.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УМВД по региону, родителей школьниц уже вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств. По предварительным данным, несовершеннолетние успели повредить шесть могил.

Ранее в Забайкальском крае трое подростков проникли в частный дом, убили хозяина и изнасиловали его жену.