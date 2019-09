Школьников обязали слушать Фредди Меркьюри

В «Культурный норматив школьника» попали композиции «Богемская рапсодия» британского коллектива Queen.

Список рекомендуемых произведений в рамках школьной программы опубликован на сайте Министерства культуры России.

Кроме этого, в перечень вошли песня Smells Like Teen Spirit американской рок-группы Nirvana, Money британцев Pink Floyd, битловская All You Need Is Love и шведская поп-группа ABBA с «Dancing Queen».

Программа «Культурный норматив школьника» была запущена с 1 сентября. Это специальный список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках школьной программы. Он предполагает посещение учениками определенного количества выставок, музеев и спектаклей, а также просмотр фильмов, сообщает «Мир24».

Ранее больше половины россиян отметили ухудшение в сфере образования за последние 5-10 лет.