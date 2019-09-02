Россияне отметили ухудшения в сфере образования

51% россиян отметили ухудшение в сфере образования за последние 5-10 лет. К такому выводу пришли исследователи Всероссийского центра изучения общественного мнения.

17% россиян заметили улучшения, а 15% считают, что ситуация не изменилась.

При этом, согласно предоставленным данным, 52% россиян довольны уровнем подготовки школьников, а 85% считают, что учителя небезразличны и доброжелательны к детям.

Ранее Минпросвещения составило кодекс профессиональной этики для учителей, который обязывает педагогов обязали уважать детей и не травмировать их психику.