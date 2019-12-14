Школьникам запретили использовать мобильники на уроках

Четверть российских школ отказались от использования мобильных телефонов на уроках, последовав рекомендациям Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения. Об этом сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.

«Сегодня у нас уже есть конкретные цифры: 10 тысяч 628 школ — то есть примерно каждая четвертая — выполнили рекомендации и ограничили телефоны во время уроков», — рассказала она в интервью «Российской газете».

По словам министра, ситуация по запрету в регионах такая: Северная Осетия, Ингушетия, Белгородская область — 100% школ, Камчатский край — 37,5%, Магаданская область — 53,3%, Пермский край — 58,8%, Республика Марий Эл — 63,8%, Удмуртская Республика — 60,9%, Кемеровская область — 67,3%, Курганская область — 50,9%, Свердловская область — 65,3%. Она заверила, что это абсолютно проверенные данные.

Ранее ФБР заявило, что любое разработанное в России мобильное приложение несет «потенциальную контрразведывательную угрозу».

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