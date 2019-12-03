ФБР нашло угрозу во всех российских мобильных приложениях

ФБР нашло угрозу во всех российских мобильных приложениях

Фото: Pixabay

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило, что любое разработанное в России мобильное приложение несет «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом говорится в ответе ведомства по поводу российского сервиса FaceApp, который позволяет «состарить» лицо на фотографии.

ФБР сделало вывод об угрозе российских приложений исходя из типа данных, которые они собирают, условий использования и связи с возможностями правительства России, которому доступна подобная информация. По данным помощника директора управления ФБР по делам Конгресса Джилла Тайсона, ФСБ имеет «мощные возможности», которые позволяют ей получить доступ к телефонной связи и интернету напрямую, без обращения к провайдеру.

Отвечая на запрос лидера сенатского меньшинства Чака Шумера о FaceApp, Тайсон отметил, что будут приняты меры, если станет известно о вмешательстве через приложение FaceApp в будущие выборы в США, пишет РБК.

Напомним, приложение FaceApp существует с 2017 года. Летом 2019 года оно стало особенно популярным, что привлекло внимание США. В июле Чак Шумер попросил ФБР проверить сервис на предмет возможных угроз национальной безопасности и рисков персональных данных.

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