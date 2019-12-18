В школе появятся уроки цифровой безопасности
У школьников появится ещё один современный предмет - урок цифровой безопасности.
По замыслу инициаторов, учащиеся с ранних лет должны знать, как противостоять фишинговым сайтам и вирусным атакам.
По словам гендиректора Национальной ассоциации международной информационной безопасности при Совете безопасности РФ Анатолия Смирнова, давление в цифровой сфере сейчас беспрецедентное.
Вашингтон отвергает все предложения по цифровой безопасности в международном киберпространстве. Также Штаты не поддержали инициативу Москвы о недопущении преступного использования киберпространства, пишут «Известия».
«Безопасность нужно понимать как гигиену. Как приучают чистить зубы, так же нужно приучать детей не качать вирусы, вирусные обновления, проверять фишинг», - заявил Смирнов.
При этом четверть российских школ отказались от использования мобильных телефонов на уроках, последовав рекомендациям Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения. Об этом сообщила министр просвещения России Ольга Васильева.
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