В школах запретили правило «звонок звучит для учителя»

Локальные акты в девяти российских школах, в которых говорится, что звонок звучит исключительно для учителя, не понравились прокуратуре. Она потребовла признать их незаконными и отменить.

Инцидент произошел в школах рабочего поселка Маслянино Новосибирской области. Прокуратура обнаружила в ряде учебных заведений положения, нарушающие права и интересы несовершеннолетних. В них указывалось, что звонок по окончании урока дается именно для учителя, а учащийся может выйти из класса, когда педагог объявит об этом.

Прокуратура увидела в этом нарушение права детей на отдых между уроками, пишет ТАСС. В законодательстве об образовании предусмотрено, что урок должен длиться не более 45 минут, а в первом классе – 40 минут.

Поселок, в школах которого выявлены нарушения, находится в 176 километрах от Новосибирска. В нем проживают чуть более 13 тыс. человек.