Шествие в защиту русского языка проведут в Латвии

Шествие в защиту образования на русском языке намерены провести 5 декабря в Латвии.

По словам экс-депутата Европарламента Мирослава Митрофанова, организацию акции взяли на себя Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии. Участники шествия соберутся у министерства образования и пройдут по улицам с включенными экранами телефонов, создавая поток света.

В Латвии в 2018 году был принят закон о всеобщем образовании, по которому в 2020 году начнется постепенный переход к обучению на латышском языке в школах нацменьшинств.

При этом в Латвии русский язык является родным для 40% населения, пишет «РИА Новости».

Объявленная в некоторых странах война против русского языка вызывает обеспокоенность, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, этим занимаются «пещерные русофобы» и «маргиналы».

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