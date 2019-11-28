Шестилетняя девочка погибла при пожаре в частном доме

При пожаре в частном доме в Карелии погибла шестилетняя девочка и пострадала ее мать.

В поселке Повенец Медвежьегорского района 28 ноября ночью загорелся деревянный дом. После того как был потушен пожар было обнаружено тело девочки. Мать ребенка пострадала и находится в больнице. Причины возгорания и смерти ребенка устанавливаются.

Следственные органы возбудили дело по статье «причинение смерти по неосторожности», пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в частном кирпичном доме в Саратовской области произошел пожар. В огне погибли два ребенка. Происшествие случилось в поселке Турки Турковского района.

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