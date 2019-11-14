Пожар в Саратовской области унес жизни двух детей
В частном кирпичном доме в Саратовской области произошел пожар.
В огне погибли два ребенка. Происшествие случилось в поселке Турки Турковского района.
26-летняя женщина с сожителем устроила застолье, после чего они уснули. Когда дом загорелся, сыновья четырех и пяти лет разбудили взрослых. Мужчина стал выбивать окно, чтобы вытащить из дома детей, однако они испугались, убежали и спрятались, сообщает СУ СКР по Саратовской области.
Сожитель вытолкнул мать детей, а после того, как не нашел детей, покинул дом.
Тела мальчиков нашли после тушения в одной из комнат под кроватью. Женщина с ожогами была госпитализирована. По факту гибели детей проводится доследственная проверка.
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