Пожар в Саратовской области унес жизни двух детей

В частном кирпичном доме в Саратовской области произошел пожар.

В огне погибли два ребенка. Происшествие случилось в поселке Турки Турковского района.

26-летняя женщина с сожителем устроила застолье, после чего они уснули. Когда дом загорелся, сыновья четырех и пяти лет разбудили взрослых. Мужчина стал выбивать окно, чтобы вытащить из дома детей, однако они испугались, убежали и спрятались, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сожитель вытолкнул мать детей, а после того, как не нашел детей, покинул дом.

Тела мальчиков нашли после тушения в одной из комнат под кроватью. Женщина с ожогами была госпитализирована. По факту гибели детей проводится доследственная проверка.

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