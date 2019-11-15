В «Шереметьево» произошел инцендент с двумя самолетами

Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.

На борту аэробуса находились 42 человека, в том числе шесть членов экипажа, никто из них не пострадал. Самолеты серьезных повреждений не получили, сейчас их осматривают технические специалисты.

Аэропорт работает в штатном режиме, пишет «Российская газета».

Ранее сообщалось, что в «Шереметьево» благополучно совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Во время полета из Франкфурта у лайнера возникли неполадки в гидросистеме.

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