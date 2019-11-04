В Москве сел неисправный Boeing из Франкфурта
В столичном аэропорту «Шереметьево» благополучно совершил аварийную посадку пассажирский самолет. Во время полета из Франкфурта у лайнера возникли неполадки в гидросистеме.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, Boeing приземлился в 17:12 по Москве. Никто не пострадал.
О причинах возникновения неполадок пока не сообщается.
Накануне в Беларуси задержали 80-летнего пассажира, который сообщил о минировании рейса Минск — Санкт-Петербург. Пенсионер опаздывал в аэропорт и таким образом решил задержать вылет.
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