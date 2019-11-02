Опаздывающий на рейс дед «заминировал» самолет
В Беларуси задержали 80-летнего пассажира, который сообщил о минировании рейса Минск — Санкт-Петербург. Пенсионер опаздывал в аэропорт и таким образом решил задержать вылет.
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на белорусский СК, инцидент произошел 1 ноября.
После сообщения в аэропорт выехали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Осмотрев место происшествия, взрывных устройств они не обнаружили.
В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по части 1 статьи 340 УК Белоруссии. Гражданство «находчивого» пассажира не уточняется.
Наказание по этой статье предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.
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