Опаздывающий на рейс дед «заминировал» самолет

В Беларуси задержали 80-летнего пассажира, который сообщил о минировании рейса Минск — Санкт-Петербург. Пенсионер опаздывал в аэропорт и таким образом решил задержать вылет.

Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на белорусский СК, инцидент произошел 1 ноября.

После сообщения в аэропорт выехали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Осмотрев место происшествия, взрывных устройств они не обнаружили.

В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по части 1 статьи 340 УК Белоруссии. Гражданство «находчивого» пассажира не уточняется.

Наказание по этой статье предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.