В Шереметьево появится новая взлетно-посадочная полоса

Третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево откроется 19 сентября. Об этом сообщили в администрации аэропорта.

Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево будет введена в эксплуатацию совсем скоро. Первым на новую полосу сядет рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Санкт-Петербурга. Самолет на аэродроме по традиции встретят водной аркой, пишут «РБК».

Построить третью полосу в Шереметьево было решено еще в 2009 году. Однако сроки ее открытия неоднократно переносились. Так недавно ее планировалось ввести в эксплуатацию к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России. Правда, работы завершить так и не удалось.



Ранее стало известно о том, что аэропорт «Шереметьево» станет «Тихим аэропортом». Его используют в качестве пилотного проекта.

Там уже в 2020 году могут снизить количество звуковых объявлений.