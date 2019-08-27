В Шереметьево станет тише

Аэропорт «Шереметьево» станет «Тихим аэропортом». Его используют в качестве пилотного проекта.

Там уже в 2020 году могут снизить количество звуковых объявлений. Письмо с подобным преложением поступило в Министерство транспорта, пишут «Известия».

По мнению инициаторов, снижение числа оповещений, например, о переносе рейса, снизит стресс у пассажиров. Это может даже улучшить условия труда работы сотрудника аэровокзала.

Звуковые сообщения будут заменены визуальными. Тем более, что по данным последних соцопросов, 82% пассажиров предпочитают узнавать сведения о рейсах на табло. И лишь 2% - по громкой связи.