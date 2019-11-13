Шампанского всем: за танк в Крыму обещают ящик игристого

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал ящик шампанского любому иностранному журналисту, которому удастся найти и сфотографировать на улицах полуострова танки или автоматчиков.

Делегация иностранных журналистов из стран Европейского союза, Африки и Азии с 12 по 14 ноября находится в Крыму. В ее составе, с ознакомительной поездкой, на полуостров прибыли представители из Италии, Словакии, Франции, Вьетнама, Кении, ЮАР, Индии, Португалии и других стран, пишет «РИА Новости».

«Если танк или автоматчиков найдут, сфотографируют на улице, пусть сразу приезжают сюда, выдаю ящик шампанского», - сказал Аксенов журналистам.

Ранее сообщалось, что число крымчан, переехавших на Украину, в семь раз меньше количества украинцев, переехавших на полуостров за последние пять лет.

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