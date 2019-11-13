В Крыму посчитали число приехавших и уехавших украинцев

Число крымчан, переехавших на Украину, в семь раз меньше количества украинцев, переехавших на полуостров за последние пять лет.

Более 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, 7 тысяч уехали с полуострова в обратном направлении.

Отвечая на вопрос журналистки из итальянской газеты «La stampa» о том, много ли украинцев приезжают в Крым не только в качестве туристов, но и на постоянное проживание, спикер крымского парламента Владимир Константинов ответил: «Приезжают точно больше, чем уезжают», пишет «Лента.Ру».

Туристический поток на полуостров увеличивается с каждым сезоном. С начала года Крым посетили 6 миллионов 870 тысяч туристов, что на 10% выше прошлогоднего показателя. Это новый рекорд за постсоветские годы.

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