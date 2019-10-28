Крым ставит рекорды по количеству туристов
С начала года Крым посетили 6 миллионов 870 тысяч туристов, что на 10% выше прошлогоднего показателя. Это новый рекорд за постсоветские годы.
По словам главы республики Сергея Аксенова, по состоянию на 28 октября, на полуострове с начала года уже отдохнули 6 миллионов 870 тысяч человек.
Самый большой поток туристов зафиксирован из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов. Среди зарубежных направлений лидирует Украина. Также много отдыхающих приезжает из Беларуси, Казахстана и Германии, пишет РБК.
Ранее в Кремле заявили о невозможности обсуждения принадлежности Крыма. Этот вопрос закрыт навсегда.
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