Крым ставит рекорды по количеству туристов

С начала года Крым посетили 6 миллионов 870 тысяч туристов, что на 10% выше прошлогоднего показателя. Это новый рекорд за постсоветские годы.

По словам главы республики Сергея Аксенова, по состоянию на 28 октября, на полуострове с начала года уже отдохнули 6 миллионов 870 тысяч человек.

Самый большой поток туристов зафиксирован из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского и Уральского федеральных округов. Среди зарубежных направлений лидирует Украина. Также много отдыхающих приезжает из Беларуси, Казахстана и Германии, пишет РБК.

Ранее в Кремле заявили о невозможности обсуждения принадлежности Крыма. Этот вопрос закрыт навсегда.