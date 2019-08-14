Сгоревшую с моряками подлодку «Лошарик» отремонтируют

Осенью начнется ремонт атомной подводной лодки «Лошарик», на которой 1 июля в результате пожара погибли 14 человек. Восстановлением займется Центр судоремонта «Звездочка» в Северодвинске.

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. На первом этапе из подлодки откачают воду, проведут дефектацию корпуса и внутренних помещений.

Потом будет составлен план по ремонту. К восстановлению подключатся специалисты ЦКБ морской техники «Рубин» и «Севмаша», где изготавливался «Лошарик».

По предварительной оценке, подлодка сильно повреждена. Требуется замена радиоэлектронных устройств, автоматики, акустического и навигационного оборудования, системы жизнеобеспечения.

«Лошарик» загорелся 1 июля в Баренцевом море. В Минобороны сообщали, что она занималась батиметрическими измерениями.

АС «Лошарик» предназначена для работ на глубине до шести километров. Ее характеристики засекречены. Известно, что 60-метровая субмарина способна передвигаться по морскому дну, а титановый корпус выдерживает большое давление.