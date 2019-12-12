Севший за твит о детях силовиков пожаловался в ЕСПЧ

Фигурант «московского дела» Владислав Синица, осужденный на пять лет за твит о детях силовиков, подал жалобу в ЕСПЧ. В ней говорится, что в отношении блогера были нарушены ст. 6 и ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суды не обсуждали его показания относительно мотивации, а суд первой инстанции принял во внимание исключительно доказательства стороны обвинения, рассказал в своем Telegram глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Кроме этого, публичное высказывание главы Росгвардии Виктора Золотова о том, что приговор Синицы слишком мягкий, нарушило презумпцию невиновности.

Таким образом, высказывания Синицы нельзя рассматривать как подстрекательство к насилию или его оправдание, несмотря на резкую форму, поэтому выбранное судом наказание несоразмерно действиям и не может рассматриваться как необходимое в демократическом обществе, подчеркнул осужденный.

31 июля Синица опубликовал в твиттере пост под псевдонимом «Макс Стеклов». После того, как сообщение заметили федеральные каналы, блогера отправили в СИЗО по обвинению в возбуждении вражды или ненависти (пункт «а» части 2 статьи 282 УК).

Следствие пришло к выводу, что блогер призывал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. 3 сентября московский суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

Накануне правозащитный центр «Мемориал» признал Синицу политзаключенным.

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