Севший за твит о детях силовиков признан политзэком

Правозащитный центр «Мемориал» признал Владислава Синицу, которого осудили на пять лет за твит о детях силовиков, политическим заключенным.

Как сообщается на сайте организации, правозащитники согласны с тем, что этот пост был «неуместным и некорректным», однако они не видят в нем возбуждения вражды или ненависти.

31 июля Синица опубликовал в твиттере пост под псевдонимом «Макс Стеклов». После того, как сообщение заметили федеральные каналы, блогера отправили в СИЗО по обвинению в возбуждении вражды или ненависти (пункт «а» части 2 статьи 282 УК).

Следствие пришло к выводу, что блогер призывал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. 3 сентября московский суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

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