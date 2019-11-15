Медиапроект «Север.Реалии» признан СМИ-иноагентом

Министерство юстиции признало медиапроект «Радио Свобода» «Север.Реалии» СМИ-иноагентом.

«Информационный ресурс "Север.Реалии" включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента», — говорится на сайте ведомства.

Соответствующее решение было принято на основании поступивших из комиссии Госдумы материалов о фактах вмешательства во внутренние дела России.

Ранее, пишет РИА «Новости», глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства в дела России Василий Пискарев заявлял о намерении комиссии обратиться в правоохранительные органы с просьбой принять меры реагирования на работу «Север.Реалий».

Накануне Минюст начал внеплановую проверку ФБК на предмет наличия в его деятельности признаков иноагента.

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