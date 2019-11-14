Минюст внепланово проверяет фонд Навального

Минюст внепланово проверяет Фонд борьбы с коррупцией на предмет наличия в его деятельности признаков иностранного агента.

Соответствующий документ опубликовал в своем Twitter директор ФБК Иван Жданов.

В тексте документа говорится, что по результатам проверки будет принято некое решение. Возможным поводом для проведения проверки могло стать обращение представителей фонда в Минюст с требованием исключить ФБК из реестра иностранных агентов.

Напомним, организацию признали иностранным агентом 9 октября. Причиной этому, по информации Минюста, послужили попытки влияния ФБК на госорганы России и организация митингов при получении финансирования из-за рубежа. Речь идет о перечисленных организации 140 тысячах рублей спонсорами из США и Испании.

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