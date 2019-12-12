По Северному морскому пути запустят новые круизные маршруты

По Северному морскому пути в 2020 году будут запущены новые круизные маршруты, сказала руководитель агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Елена Стратонова.

В уходящем году регион принял 20 круизных судов, которые доставили в край более 19 тысяч туристов, что стало рекордом - в 2019 году количество прибывающих лайнеров увеличилось почти вдвое.

Камчатские туроператоры, которые единственные на Дальнем Востоке организуют круизные программы по Северному морскому пути, уже разработали на 2020 год новые арктические программы с посещением Командорских островов, побережья Камчатки, Чукотки, Красноярского края, Архангельской и Мурманской областей.

Хотя стоят эти круизы недешево, они пользуются большим спросом у иностранцев, а места на них заказывают заранее, сообщают «Известия».

Ранее специалисты составили список из 50 мест во всем мире, которые рекомендуется посетить в 2020 году.

Эксперты учитывали отзывы о новых открытых отелях и ресторанах, предпочтения пользователей Instagram. Так, прежде всего рекомендуется посетить столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится Национальный дворец Менелика II, который только в октябре 2019 года он стал доступен туристам. Сейчас там располагается офис премьер-министра Абия Ахмед Али.

Далее эксперты отдают предпочтение городу Арекипа в Перу, центр которого включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты рекомендуют поселиться в отеле рядом с церковью Святого Августина, чтобы насладиться архитектурой здания. Не менее интересны местные вулканы.

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