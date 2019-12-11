Эксперты составили список лучших направлений для путешествий

Специалисты составили список из 50 мест во всем мире, которые рекомендуется посетить в 2020 году.

Эксперты учитывали отзывы о новых открытых отелях и ресторанах, предпочтения пользователей Instagram. Так, прежде всего рекомендуется посетить столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится Национальный дворец Менелика II, который только в октябре 2019 года он стал доступен туристам. Сейчас там располагается офис премьер-министра Абия Ахмед Али.

Далее эксперты отдают предпочтение городу Арекипа в Перу, центр которого включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты рекомендуют поселиться в отеле рядом с церковью Святого Августина, чтобы насладиться архитектурой здания. Не менее интересны местные вулканы.

Замыкает тройку город Ашвилл в США, который способен удивить кулинарными традициями, гастрономическими фестивалями и разнообразием баров.

Также в список включены: Австрия, Мексика, Барбадос, Пекин, Гавайи, Ботсвана и Бостон, сообщают «Известия».

Напомним, Москва стала лауреатом премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город», оставив позади Лондон, Париж и Санкт-Петербург.

Также российская столица была номинирована в номинациях «Лучшее направление фестивального и событийного туризма» и «Лучшее направление для спортивного туризма». Также организаторы дополнительно заявили ее в секциях «Лучшее направление в сфере делового туризма» и «Лучшее культурное направление. Город».

В номинации на лучшее городское туристическое направление, помимо Москвы, были представлены Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, Москва может абсолютно уверенно конкурировать с самыми признанными туристическими мегаполисами на планете, сообщает РИА Новости.

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