В Севастополе затонул док со списанной подлодкой

Ночью 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой. Черноморский флот отрицает, что эти объекты принадлежали ему.

«Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали», — заявил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отметим, что через какое-то время подлодка Б-380 всплыла на поверхность и сейчас находится на плаву. Затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Данных о пострадавших нет.

Ни Черноморский флот, ни Минобороны России эту информацию пока никак не прокомментировали.

Несколькими днями ранее в Приморском крае во время буксировки частично затонула 72-метровая подлодка Тихоокеанского флота. Она направлялась на утилизацию.

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