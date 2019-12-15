В Севастополе затонул док со списанной подлодкой

В Севастополе затонул док со списанной подлодкой

Фото: АиФ

Ночью 15 декабря в Южной бухте Севастополя затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой. Черноморский флот отрицает, что эти объекты принадлежали ему.

«Затонул списанный плавдок. В нем находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали», — заявил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отметим, что через какое-то время подлодка Б-380 всплыла на поверхность и сейчас находится на плаву. Затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого были невозможны.

Данных о пострадавших нет.

Ни Черноморский флот, ни Минобороны России эту информацию пока никак не прокомментировали.

Несколькими днями ранее в Приморском крае во время буксировки частично затонула 72-метровая подлодка Тихоокеанского флота. Она направлялась на утилизацию.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
 
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!