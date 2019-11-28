В Севастополе врач прописал пациентке поездку к мощам

Власти Севастополя проверят сообщения о враче-отоларингологе, который выписывал пациентам рецепты, в которых рекомендовалось съездить к мощам на исцеление.

Паломничество в Симферополь Юрий Белоненко посоветовал совершить в случае, если назначенное лечение окажется неэффективным.

«Да, это помогает. Я не часто так пишу, в исключительных случаях, когда я не в силах однозначно решить проблему человека. У пациентки что, есть претензии? Или она исповедует ислам? Но даже если исповедует, это поможет», — заявил врач.

Тем временем, в Сети появилась фотография рецепта, на котором стоит подпись врача и печать, сообщает Lenta.ru.

Ранее Следственный комитет России начал проверку по факту смерти пенсионерки, которая скончалась после отказа врачей скорой помощи нести её на носилках по лестнице.

По словам мужа пенсионерки, его супруге с признаками инсульта пришлось самостоятельно спускаться вниз с шестого этажа. При этом врачи ехали на вызов довольно долго: около часа. Когда же прибывшие по вызову медики отказались нести больную на носилках, ее супруг стал протестовать, на что они заявили: либо так, либо никак.

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