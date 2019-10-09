В сети появилось видео избиения малыша в коляске

Очевидцы сняли видео, на котором видно, как молодая женщина избивает ребенка в прогулочной коляске. Ролик размещен в одной из групп соцсети «ВКонтакте».

На видео хорошо видно, как женщина сначала что-то ищет в траве, после чего набрасывается с кулаками на младенца. Потом она, спотыкаясь, убегает прочь.

Авторы ролика написали заявление в МВД. Полиция Северодвинска проводит проверку, пишет «РИА Новости». Возможно, женщина является наркоманкой.

Ранее в городе Большой Камень Приморского края родители устроили самосуд над пятиклассником, который длительное время издевался над их детьми. Жалобы в полицию и руководству школы результатов не давали.