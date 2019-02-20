В Приморье родители избили доставшего всех пятиклассника

В Приморье родители избили доставшего всех пятиклассника

В городе Большой Камень Приморского края родители устроили самосуд над пятиклассником, который длительное время издевался над их детьми. Жалобы в полицию и руководству школы результатов не давали.

Родители завели ребенка в школьный туалет, где избили и окунули головой в унитаз. Так они пытались проучить школьника за то, что он издевался над одноклассниками. Насколько серьезно пострадал школьник, неизвестно.

Родители неоднократно жаловались на него директору и в полицию. Они требовали оградить своих детей от хулиганских выходок. Недавно пятиклассник избил девочку, после чего ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки.

По данным Lenta.ru, мальчик ходит на уроки с ножом, портит вещи детей, устраивает драки, оскорбляет школьников. Известно, что ребенок живет с бабушкой, его родители лишены родительских прав.

Дирекция предлагала родителям перевести своих детей в другие школы, а обвинения называла сплетнями. В департаменте образования информацию о посещении ребенком школы с ножом отрицали.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Чиновники решили вернуть вытрезвители в России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО