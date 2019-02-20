В Приморье родители избили доставшего всех пятиклассника

В городе Большой Камень Приморского края родители устроили самосуд над пятиклассником, который длительное время издевался над их детьми. Жалобы в полицию и руководству школы результатов не давали.

Родители завели ребенка в школьный туалет, где избили и окунули головой в унитаз. Так они пытались проучить школьника за то, что он издевался над одноклассниками. Насколько серьезно пострадал школьник, неизвестно.

Родители неоднократно жаловались на него директору и в полицию. Они требовали оградить своих детей от хулиганских выходок. Недавно пятиклассник избил девочку, после чего ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки.

По данным Lenta.ru, мальчик ходит на уроки с ножом, портит вещи детей, устраивает драки, оскорбляет школьников. Известно, что ребенок живет с бабушкой, его родители лишены родительских прав.

Дирекция предлагала родителям перевести своих детей в другие школы, а обвинения называла сплетнями. В департаменте образования информацию о посещении ребенком школы с ножом отрицали.