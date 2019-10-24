В сеть «слили» данные клиентов Сбербанка

Очередная порция клиентских данных Сбербанка появилась в Интернете. В сети появилась база данных 11,5 тыс. граждан, которые взяли кредит в этом банке.

Достоверность данных уже доказана. И это уже не первый раз подобного «слива».

В этом списке не только кредитные карты, но и потребительские займы. Теперь мошенники могут воспользоваться данными для перевода денег на поддельные счета, пишут «Известия».

В этой базе содержится ФИО, дата рождения, паспортные данные, место работы, домашний адрес, мобильный и рабочий телефоны, сумма кредита и просрочки по нему, дата её образования. Самый свежий договор на заём, который содержится в таблице, был оформлен в марте 2019 года.

В начале октября в открытый доступ попали данные о 60 млн клиентов «Сбербанка», включая номер карты и операции по ней.

Ранее в открытый доступ попала также база данных 70 тыс. клиентов «Бинбанка», который с начала 2019 года присоединен к «Открытию» из-за санации ЦБ. За 5 рублей можно купить имя и фамилию клиента, его паспортные данные, телефон и адрес.