Данные клиентов российского банка продают в Сети по 5 рублей

В открытый доступ попала база данных 70 тыс. клиентов «Бинбанка», который с начала 2019 года присоединен к «Открытию» из-за санации ЦБ. За 5 рублей можно купить имя и фамилию клиента, его паспортные данные, телефон и адрес.

Известно, что базу недавно продали «эксклюзивно в одни руки». Сейчас ее предлагают еще несколько продавцов.

Как пишет «Коммерсантъ», базу собрали благодаря уязвимости, обнаруженной в банке в апреле. Тогда выяснили, что утекли данные клиентов, желающих оформить карту «Эликсир».

С начала 2019 года в Москве около сотни клиентов «Бинбанка» лишились средств из-за утечки информации. В полицию поступили 20-30 жалоб о кражах от 3 до 100 тыс. рублей.