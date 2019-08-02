В карты «Мир» встроят отечественный чип

Национальная система платежных карт (НСПК) сертифицировала первый чип российского производства для бесконтактных платежей. Он будет использоваться в платежной системе «Мир».

Сейчас в бесконтактных картах «Мир» используются чипы производства Франции и Южной Кореи. Новый российский чип разработан специально для НСПК и имеет собственную операционную систему, сообщает РБК.

Выпускать чип будет завод «Микрон».

Напомним, с 2014 года в России работает национальная платежная система «Мир». Ее создали после того, как ряд банков попали под санкции США. Тогда Visa и MasterCard перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.