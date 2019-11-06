Сеть магазинов в России запустила услугу аренды iPhone

Розничная сеть re:Store начала сдавать в аренду пять моделей iPhone. Из них - две старые версии iPhone XS и три варианта новейшего iPhone 11.

Чтобы месяц попользоваться iPhone 11 с памятью 64 Гб, придется заплатить 3940 рублей в месяц. Год пользования обойдется в 47 280 рублей. Для сравнения, стоимость устройства составляет 59 990 рублей.

Аренда iPhone 11 Pro Max еще дороже. В месяц она будет стоить 5950 рублей, в год – 71 400 рублей, пишет Forbes. Цена смартфона составляет 99 990 рублей.

Напомним, гаджеты iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max продают в России с 20 сентября. Новые модели раскупили за первые 10 дней после старта продаж.