Начались продажи iPhone 11 в России
В России с 8 утра 20 сентября начались продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Спрос на эту линейку вырос в три раза по сравнению с предыдущей.
Об интересе к новым продуктам от Apple говорят данные re:Store. В «Связном» отмечают двукратный рост спроса на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max по предзаказу, пишет ТАСС.
Стоит отметить, что в этом году сдвинулись даты начала предзаказа. Если в прошлом году заявку на покупку смартфона можно было сделать за неделю, то в этом году предзаказ объявили за два дня до начала продаж.
Напомним, новые iPhone презентовали 10 сентября. Стоимость смартфонов в России колеблется от 59,99 до 131,99 тыс. рублей.
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