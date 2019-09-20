Начались продажи iPhone 11 в России

В России с 8 утра 20 сентября начались продажи новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Спрос на эту линейку вырос в три раза по сравнению с предыдущей.

Об интересе к новым продуктам от Apple говорят данные re:Store. В «Связном» отмечают двукратный рост спроса на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max по предзаказу, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что в этом году сдвинулись даты начала предзаказа. Если в прошлом году заявку на покупку смартфона можно было сделать за неделю, то в этом году предзаказ объявили за два дня до начала продаж.

Напомним, новые iPhone презентовали 10 сентября. Стоимость смартфонов в России колеблется от 59,99 до 131,99 тыс. рублей.