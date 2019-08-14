Сергея Митрохина допустили на выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком зарегистрировал кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму по 43-му округу после соответствующего решения суда.

«Окружная избирательная комиссия по выборам в депутаты Московской городской думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 43 решила: зарегистрировать кандидата в депутаты Московской городской думы седьмого созыва Митрохина Сергея Сергеевича»,— приводит «РИА Новости» сообщение избиркома.

Напомним, Московский городской суд рассматривал жалобу на отказ в регистрации кандидатуры Митрохина 13 августа. Лично пересчитав собранные подписи депутата, судья обязала Мосгоризбирком зарегистрировать Митрохина на выборы в Мосгордуму.

Всего в предстоящих выборах примут участие 234 кандидата, из них 172 кандидата от парламентских партий и 62 самовыдвиженца. Отказ в регистрации получили 57 кандидатов — 17 от политических партий и 39 самовыдвиженцев. Причиной отказа в регистрации у большинства кандидатов назвали брак в подписях.

Ранее столичная мэрия согласовала проведение очередного митинга оппозиции 25 августа, при условии отмены шествия. Однако заявители отказались от предложения московских властей.