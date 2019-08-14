Мэрия Москвы согласовала митинг оппозиции при одном условии

Столичная мэрия согласовала проведение очередного митинга оппозиции 25 августа, при условии отмены шествия. Либертарианская партия (ЛПР), выступавшая заявителем, готова на это пойти, если будет изменен адрес проведения акции.

Заявка на проведение митинга была подана накануне. Организаторы хотят провести шествие от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Сахарова, на котором состоится митинг. Время шествия было предложено с 14:00 до 16:00, а митинга — с 16:00 до 18:00.

Однако, по словам пресс-секретаря ЛПР Дарьи Петрушенко, заявители отменят шествие, если мэрия согласует проведение митинга не на Сахарова, 9, а на Сахарова, 12, пишет «МБХ медиа».

Основными требованиями оппозиции по-прежнему остаются допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму и прекращение преследования фигурантов дела «о массовых беспорядках».

Напомним, на согласованной протестной акции за выпуск независимых кандидатов в Мосгордуму 10 августа по данным «Белого счетчика» на проспекте Сахарова собралось 50 тысяч участников. По подсчетам МВД, на проспект вышло 20 тысяч человек. После завершения акции в центре Москвы были задержаны 256 человек.