Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии

На полях Генассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани. Эти переговоры не стояли в официально распространенном среди журналистов дневном плане главы российского внешнеполитического ведомства.

Встреча глав МИД прошла впервые за десять лет, за это время накопилось много нерешенных вопросов. Как сообщили в министерстве, переговоры состоялись благодаря усилиям Швейцарии, представляющей интересы России и Грузии.

На встрече состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности и актуальным вопросам двусторонней повестки, пишет ТАСС.



Ранее Сергей Лавров заявил, что меры, связанные с ограничением полетов из России в Грузию, следует отменить.

«Я бы эти полеты, наверное, вернул», - сказал он.