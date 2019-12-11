Сергей Лавров рассказал о встрече с Дональдом Трампом

Сергей Лавров рассказал о встрече с Дональдом Трампом

фото: 4esnok.by

Отношения между Москвой и Вашингтоном должны опираться на баланс интересов, прагматизм и обоюдную выгоду. Президент США Дональд Трамп осознает преимущества от хороших отношений между государствами.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам его визита в Белый дом и встречи с Трампом, «которая прошла в атмосфере взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире».

Однако, по словам Лаврова, не все в США разделяют эту позицию и пытаются «всячески затормозить» нормализацию отношений, вводя новые санкции, пишут «Известия».

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства пошутил в ответ на вопрос, как Россия «готовится» к президентским выборам 2020 года в США. «Мы решим эту проблему, не волнуйтесь»,- сказал Лавров.

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