Сергей Лавров пошутил об участии России в выборах США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос, как Россия «готовится» к президентским выборам 2020 года в США.

«Мы решим эту проблему, не волнуйтесь», - сказал Лавров на Парижском форуме мира во вторник, отвечая на вопрос о том, как Россия готовится к предстоящим в следующем году выборам в США, пишет РБК.

Ранее президент России Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США. В ответ российский лидер ответил американскому модератору «по секрету»: «обязательно будем это делать».

Читайте нас в мобильном приложении