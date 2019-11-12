Сергей Лавров пошутил об участии России в выборах США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил в ответ на вопрос, как Россия «готовится» к президентским выборам 2020 года в США.
«Мы решим эту проблему, не волнуйтесь», - сказал Лавров на Парижском форуме мира во вторник, отвечая на вопрос о том, как Россия готовится к предстоящим в следующем году выборам в США, пишет РБК.
Ранее президент России Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США. В ответ российский лидер ответил американскому модератору «по секрету»: «обязательно будем это делать».
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