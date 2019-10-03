Владимир Путин пошутил о вмешательстве в дела США
Президент России Владимир Путин пошутил в ответ на вопрос может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США. Это произошло на пленарном заседании III международного форума «Российская энергетическая неделя».
В ответ российский лидер ответил американскому модератору «по секрету»: «обязательно будем это делать», пишет Russia Today.
Причем подобные вопросы глава России получает не впервые. Однако, как правило, он отвечал отрицательно.
Примечательно, что американские сенаторы уже предложили вводить санкции в отношении энергетического, банковского и оборонного секторов России, если последуют новые «вмешательства» в выборы. Они заявили о необходимости предусмотреть дополнительные ограничительные меры в отношении российского госдолга.
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