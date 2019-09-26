Сергей Лавров рассказал зачем НАТО расширяет границы

Целью расширения НАТО является агрессивное сдерживание России, а также стремление затруднить развитие страны и навязать ей ценности альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«НАТО одержимо безостановочным расширением, мы видим в этом исключительно стремление окружить Россию вражеским кольцом и затруднить развитие нашей страны. Это попытка навязать нам порядки, которые основаны на тех самых правилах, каковые Запад продвигает вместо международного права», — сказал министр.

При этом Лавров отметил, что не все страны в составе НАТО придерживаются воинственной риторики по отношению к России.

Но сам альянс настроен агрессивно, поэтому стремится «втянуть» как можно большее количество государств и навязать им свою политику.



В результате вступления в НАТО Черногории, Македонии для безопасности альянса нет никакого смысла. Поэтому можно сделать вывод, что цель одна - сдерживать Российскую Федерацию, пишут «Известия».

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фон Расмуссен предложил Грузии новый план по вступлению страны в альянс. При этом без Абхазии и Южной Осетии.