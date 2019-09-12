Грузии надо в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генсек НАТО Андерс Фон Расмуссен предложил Грузии новый план по вступлению страны в альянс. При этом без Абхазии и Южной Осетии.
По его словам, решение должны принимать сами власти в Тбилиси. Однако, он напомнил о том, что НАТО принимает лишь те страны, в которых урегулированы все спорные территориальные вопросы. Если же Грузия вступит без Абхазии и Южной Осетии, то это правило будет соблюдено, передает «Лента.ру».
Бывший глава Североатлантического альянса заявил, что в военной сфере уровень Грузии соответствует всем стандартам НАТО. В том числе, он отметил успехи страны в борьбе с коррупцией и предложил Тбилиси следовать этому курсу в дальнейшем.
Ранее сообщалось, что Южная Осетия усилит безопасность на границе с Грузией, чтобы защитить граждан от грузинских провокаций. Цхинвал также привлечет ООН и ОБСЕ для обсуждения нападений соседей.
По словам президента закавказской страны Анатолия Бибилова, ситуация на границе вызывает серьёзную озабоченность. Кризис может перерасти в полноценный конфликт.
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