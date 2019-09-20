Сергей Аксенов переизбран главой Крыма единогласно

Депутаты Государственного совета Крыма избрали главой региона на новый пятилетний срок Сергея Аксенова. Он был переизбран единогласно.

Аксенов возглавлял республику с момента воссоединения полуострова с Россией.

Новый – старый глава Республики Крым принес присягу и вступил в должность. За кандидатуру Аксенова проголосовали 74 депутата из 74 голосовавших, пишет Лента.ру.

Согласно крымской Конституции, глава республики является высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. Он избирается сроком на пять лет, при этом не более двух раз.

Ранее Сергей Аксенов рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров. В ходе визита, последний сможет убедиться в принадлежности этого региона.

Как отметил Сергей Аксенов, Киеву давно следует признать простую истину - Крым является неотъемлемой частью России.