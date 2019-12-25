Сербия завершила укладку труб своего участка «Турецкого потока»

Сербия выполнила все работы по укладке труб на своём участке газопровода «Турецкий поток».

«Да, мы можем с удовольствием констатировать, что Сербия свою часть работы, когда речь идет об укладке труб, выполнила», — заявил, глава компании «Сербиягаз» Душан Баятович, пишет «Russia Today».

Ранее Болгария заявила, что готова с 2020 года обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию по трубопроводу «Турецкий поток».

Напомним, Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Второй пройдет по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Его запуск намечен на 8 января 2020 года.



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