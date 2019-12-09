Болгария готова принимать газ из «Турецкого потока» с начала года

Болгария готова с 2020 года обеспечить транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию по трубопроводу «Турецкий поток».

Как сказал исполнительный директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов, «Даже если с начала года транзит российского газа через Украину в Болгарию по Трансбалканскому газопроводу будет остановлен, мы подготовлены».

По словам Малинова, газопровод начнут заполнять топливом на текущей неделе. Болгарская сторона будет готова к 15 декабря, турецкая, скорее всего, к 20 числу.

Также он отметил, что прокладка труб до границы с Сербией на территории Болгарии завершится к 31 мая, протяжённость трубопровода составит 308 км. После этого поставки по газопроводу смогут осуществляться в объеме 8,75 млн кубометров газа в день. До этого газ через территорию Болгарии будет проходить по существующей газотранспортной сети, пишет «Лента.Ру».

Напомним, Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Второй пройдет по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Его запуск намечен на 8 января 2020 года.

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