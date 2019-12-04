Для запуска «Турецкого потока» Болгария Путину не нужна

Для запуска «Турецкого потока» Болгария Путину не нужна

Фото: DW

Болгария сознательно затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории, несмотря на неоднократные просьбы Москвы ускориться со строительством газопровода.

Такое заявление глава России Владимир Путин сделал по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы», — цитирует Путина «Интерфакс».

В ходе встречи он сообщил, что Сербия может поучаствовать в транзите газа через «Турецкий поток». По словам российского президента, сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии готов на 85 процентов, полностью укладка труб будет завершена в ближайшие недели.

Напомним, Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Второй пройдет по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Его запуск намечен на 8 января 2020 года.

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