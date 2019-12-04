Для запуска «Турецкого потока» Болгария Путину не нужна

Болгария сознательно затягивает реализацию «Турецкого потока» на своей территории, несмотря на неоднократные просьбы Москвы ускориться со строительством газопровода.

Такое заявление глава России Владимир Путин сделал по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

«Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы», — цитирует Путина «Интерфакс».

В ходе встречи он сообщил, что Сербия может поучаствовать в транзите газа через «Турецкий поток». По словам российского президента, сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии готов на 85 процентов, полностью укладка труб будет завершена в ближайшие недели.

Напомним, Россия планирует запустить два газопровода в обход Украины — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Второй пройдет по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Его запуск намечен на 8 января 2020 года.

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