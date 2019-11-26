Олег Сенцов призвал вернуть Украине атомную бомбу

Осуждённый в России за подготовку теракта и освобождённый в рамках взаимного обмена заключёнными между РФ и Украиной Олег Сенцов, заявил, что Украине нужно вернуть ядерную бомбу.

Сенцов заявил во время своего выступления в Европарламенте, что Россия, Великобритания и США не сумели гарантировать Украине целостность ее территории. И если у Украины «забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу». Также он подчеркнул, что не понимает, зачем обсуждать «формулу Штайнмайера», пишет «РИА Нововсти».

Ранее Сенцов заявлял, что в Крым он приедет «только на танках». Однако позже он оговорился и сказал, что данные слова не стоит воспринимать в буквальном смысле.

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