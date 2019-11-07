Режиссёр Сенцов не уважает приехавших в Россию украинцев
Граждане Украины, приезжающие в Россию на заработки, не вызывают уважения у украинского режиссера Олега Сенцова.
По словам Сенцова, когда он отбывал срок, он встречал большое количество соотечественников, сидевших за торговлю наркотиками. Однако он избегал общения с ними, потому что презирает людей, которые приезжают в страну-агрессор зарабатывать деньги, пишет «Лента.Ру».
Ранее Сенцов заявлял, что в Крым он приедет «только на танках». Однако позже он оговорился и сказал, что данные слова не стоит воспринимать в буквальном смысле.
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