Режиссёр Сенцов не уважает приехавших в Россию украинцев

Граждане Украины, приезжающие в Россию на заработки, не вызывают уважения у украинского режиссера Олега Сенцова.

По словам Сенцова, когда он отбывал срок, он встречал большое количество соотечественников, сидевших за торговлю наркотиками. Однако он избегал общения с ними, потому что презирает людей, которые приезжают в страну-агрессор зарабатывать деньги, пишет «Лента.Ру».

Ранее Сенцов заявлял, что в Крым он приедет «только на танках». Однако позже он оговорился и сказал, что данные слова не стоит воспринимать в буквальном смысле.