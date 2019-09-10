Олег Сенцов «машет кулаками после драки»

Режиссер Олег Сенцов, который недавно был передан Украине в рамках обмена заключенными поведал о своих планах. Он намерен вернуться в Крым и посетить Донбасс.

В ходе разговора с журналистами режиссер заявил, что в Крым он приедет «только на танках». Однако позже он оговорился, что данные слова не стоит воспринимать в буквальном смысле.

Журналисты также спросили режиссера о планах посетить Донбасс и учувствовать в освобождении пленных, на этот вопрос он ответил «Как и в Крым - только на танках».

По словам Сенцова у него сейчас гостит мама и сын, который вернётся в Крым с его бывшей супругой. Мать же останется в украинской столице, где он планирует остаться жить с дочерью, пишет Лента.ру.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в мае 2014 года. Его обвинили в подготовке теракта в Симферополе и приговорили к 20 годам колонии строгого режима.