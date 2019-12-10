Семью живущей в больнице 5 лет девочки хотят лишить прав

Органы опеки в Москве собираются подать в суд о лишении родительских прав супружеской пары, чей ребенок с рождения находится в перинатальном центре. Медики говорят, что девочку можно забирать домой, но пара настаивает, что за пределами клиники ей грозит опасность.

Пятилетняя девочка с рождения находится в перинатальном центре «Мать и дитя». В ноябре вступило в силу решение суда, по которому родители обязаны забрать ребенка. Фемида не нашла оснований, по которым нельзя этого сделать.

В итоге органы опеки собираются подать иск об ограничении родительских прав, уточняет телеканал «360». Если появятся дополнительные обстоятельства, их могут лишить прав на ребенка. В рамках иска будет проведена экспертиза в отношении ребенка и родителей.

Перинатальный центр судится с родителями с марта 2019 года и требует забрать ребенка. Все пять лет родители оплачивали содержание девочки в отдельной палате и работу двух нянь.

Ранее в Бурятии мужчина оставил трехлетнего ребенка на улице в мороз. У девочки диагностировали обморожение стоп второй степени.

Читайте нас в мобильном приложении